Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : LINAK

Leader mondial dans la fabrication de systèmes de motorisation pour les lits médicalisés et les lève-malades, Linak collabore avec la majorité des fabricants de lits médicalisés en France. Offrant un nombre de possibilités quasi-illimitées, ses solutions font la part belle aux technologies les plus avancées. Mettant à profit la Paris Healthcare Week 2019, cette société danoise présente notamment une nouvelle télécommande sans fil et un sapeur d'humidité pour lit médicalisé.Plus d'informations : https://www.linak.fr