Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : INTERSYSTEMS

Éditeur logiciel spécialisé dans le monde de la santé, présent dans plus de 25 pays dans le monde, InterSystems propose depuis plus de 40 ans, des solutions clés en main pour exploiter les données de santé, assurer leur interopérabilité et garantir la continuité des soins au sein d’un établissement ou d’un territoire.Lors de la PHW 2019, la société nous a présenté ses actualités pour la gestion des données de santé, sans oublier de nous rappeler les forces de son DPI intégré TrakCare et de sa plateforme territoriale de coordination de soins et de partage de données HealthShare, aptes à répondre aux besoins des GHT.Le salon était enfin l’occasion de revenir sur le déploiement réussi de TrakCare au sein de l’Hôpital Américain de Paris.Plus d'informations : http://www.intersystems.com/fr/