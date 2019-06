Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : DELABIE

Leader européen pour l'équipement sanitaire des Établissements Recevant du Public, la société Delabie s'est fait connaître pour la grande fiabilité de ses solutions, conçues en France et développées au plus près des utilisateurs. À l'occasion de la Paris Healthcare Week 2019, Delabie présente un nouveau mitigeur thermostatique conçu sans clapet anti-retour conformément aux exigences réglementaires, et intégrant un système antibrûlures optimale, ainsi qu'un siège de douche de la gamme Be-Line alliant design et confort.Plus d'informations : https://www.delabie.fr