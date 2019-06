Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2019 : ASCOM

Fournisseur international de technologies informatiques et de solutions de flux de travail mobiles destinées au secteur des soins de santé, Ascom entend intégrer, orchestrer et mettre à disposition des professionnels, les informations importantes pour favoriser une prise de décisions plus rapide.

Lors de la PHW 2019, Ascom nous a présenté quelques-unes de ses grandes nouveautés, parmi lesquelles son offre Telligence 6, son terminal Android dernière génération baptisé Myco 3, ou encore les évolutions des solutions Digistat Connect et sa station Telliconnect.

