Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2018 : TMM SOFTWARE

Véritable activateur d'innovations, TMM Software développe des solutions logicielles inédites, sécurisées, évolutives et collaboratives. Notamment concepteur d'ApTeleCare, un outil e-santé pour le suivi médical à distance et adaptable à toutes les pathologies, l'éditeur a mis à profit la Paris Healthcare Week 2018 pour présenter des applications autour du télésuivi des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique avant dialyse et des patients transplantés rénaux, mais aussi du télésuivi médical des donneurs vivants, une application en cours de développement avec le CHU de Saint-Etienne.Plus d'informations : https://www.tmm-software.com