Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2018 : ALPHADIAB

Distributeur de matériel médical innovant pour les patients diabétiques, Alphadiab ne sélectionne que des solutions simples d'utilisation, et permettant d'assurer à la fois le confort des patients et la sécurité des professionnels de santé. Parmi ses dernières nouveautés, citons le lecteur de glycémie connecté avec carte SIM intégrée pour sécuriser toujours plus la remontée des données, ainsi qu'un lecture INR nouvelle génération pour un résultat instantané.Plus d'informations : https://www.alphadiab.fr