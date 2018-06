Les rencontres HospitaliaTV à la PHW 2018 : KONICA MINOLTA

Ayant fait du secteur de la santé un de ses axes de développement majeur, Konica Minolta accompagne les établissements médicaux et le secteur médico-social dans la transformation numérique du parcours de soins. Son expertise couvre l'intégralité de la chaîne de production de documents et d'images médicales, ainsi que la dématérialisation et la vidéoprotection.



La Paris Healthcare Week 2018 était l'occasion pour Konica Minolta de nous présenter ses solutions en termes de gestion de l'information de santé, ses nouvelles modalités d'imagerie médicale mais également son expertise dans le domaine de la vidéosurveillance.