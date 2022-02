Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : Sectra

Société suédoise leader mondial dans le domaine des solutions informatiques d’imagerie médicale, Sectra s’est lancé à la conquête de la France en 2016, avec une offre structurée autour de deux principaux axes : la radiologie via ses solutions de PACS et la pathologie digitale.SANTEXPO 2021 était l’occasion pour Fabien Lozach, PDG de Sectra France, et ses équipes, de nous en dire plus sur cette offre, d’évoquer les dernières fonctionnalités de leurs solutions, mais aussi leur actualité récente, avec par exemple, le lancement d'un Amplifier Store, regroupant l’ensemble des solutions d'IA validées par Sectra.Plus d’informations : https://medical.sectra.com/