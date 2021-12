Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : Ascom

Fournisseur international de solutions de communication et de gestion de flux pour le secteur de la santé et le monde de l’entreprise, la société Ascom était une nouvelle fois présente au salon SANTEXPO, à la Porte de Versailles, à Paris.







L’occasion pour Carlos Jaime, son nouveau Directeur Général pour la France et l’Espagne, et Steve Costalat, son Directeur solutions, de nous expliquer comment Ascom s’est adaptée aux besoins du monde de la santé et leurs ambitions pour les années à venir.







Plus d’informations : https://www.ascom.com/fr