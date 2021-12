Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : PRESTO

Depuis 1927, le groupe PRESTO, propose des équipements de robinetteries temporisées, vouées à favoriser les économies d’eau.



Au fil des ans, le groupe s’est également attaché à développer des produits respectant les normes d’hygiène spécifiques aux établissements de santé, et répondant aux besoins et aux caractéristiques des mondes sanitaire et médico-social.







Lors de la dernière édition de SANTEXPO, Marina Delva, chef de produit santé chez PRESTO, nous présentait les dernières nouveautés de la marque, à savoir une gamme de barres PMR virucides et le robinet « Mini » de la gamme PRESTO CHEF®.







Plus d’informations : https://presto.fr/fr/