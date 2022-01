Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : PHILIPS

Acteur de référence de l’informatique en santé, Philips s’est engagé dans l’accompagnement de la transformation numérique des établissements via, notamment, la mise en place de partenariats stratégiques.Au-delà de revenir sur sa mobilisation et l’apport des solutions Philips dans la gestion de la crise sanitaire, l’édition 2021 de SANTEXPO était l’occasion pour la société de mettre à l’honneur deux thématiques majeures : la pathologie numérique et l’interopérabilité des dispositifs médicaux.Plus d’informations : https://www.philips.fr/healthcare/ressources/landing/experience-catalog/clinical-informatics/philips-live-informatique-de-sante