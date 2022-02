Les rencontres HospitaliaTV à SANTEXPO : Konica Minolta

Depuis plusieurs années, la santé est au cœur de la stratégie de développement de Konica Minolta, avec une offre qui se structure autour de 4 axes : dématérialisation des documents du dossier patient, radiologie numérique de précision, traitement global de l’information médicale et administrative, et enfin, protection des biens et du personnel soignant.L’édition 2021 de SANTEXPO était justement l’occasion pour les équipes de Konica Minolta, et leurs partenaires, de nous présenter leurs nouveautés dans ces quatre domaines.Plus d’informations : https://www.konicaminolta.fr/fr-fr