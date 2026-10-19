Les premiers Trophées de France Assos Santé distinguent 4 lauréats

pour son nouveau guide « Endométriose : le diagnostic, et maintenant ? », un outil 100 % pratique. Réalisé avec le soutien de l’Assurance maladie et les filières de soins régionales, il éclaire les patientes nouvellement diagnostiquées sur la maladie et les solutions thérapeutiques qui existent. Objectif : renforcer leur pouvoir d’agir, dans un contexte de sous-estimation des symptômes, et améliorer leur prise en charge. Au format d’un carnet de santé, ce guide téléchargeable et gratuit se décline par région, en tenant compte des ressources territoriales.pour sa campagne de sensibilisation en vue d’une meilleure prise en charge aux urgences. À l’origine, les retours d’expériences des familles ; au final, un dépliant et une vidéo pour sensibiliser les personnels soignants des urgences. Entre les deux, un travail collectif qui a réuni toutes les parties prenantes (malades, aidants, professionnels des urgences, bénévoles) pour croiser les regards. Expérimenté dans 5 centres hospitaliers en 2024, ce dispositif, soutenu par la Direction générale de la santé, est depuis 2025 déployé sur tout le territoire.pour ses campagnes de prévention contre le cancer du col de l’utérus. Chaque année, plus de 3 100 cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués. Or ce cancer pourrait être évité, grâce à un dépistage régulier. Parmi les femmes à risques : les femmes greffées, vivant avec le virus du sida (VIH) et exposées in utero au distilbène. Pour pallier le manque d’information et de suivi nécessaire aux « filles DES », l’association a mené plusieurs campagnes de communication à destination de ces 3 profils, pour ne stigmatiser personne, et toucher le plus grand nombre de femmes.pour son accompagnement de proximité visant à améliorer la santé des personnes en situation de précarité. L’UDAF 51 a notamment mis en place un accompagnement individuel, des opérations de communication et des animations collectives réunissant les personnes éloignées du soins, les représentants des services sociaux et médico-sociaux pour instaurer un lien de confiance via un suivi. Visites à domicile, contacts téléphoniques, etc., en 2025, 1 938 accompagnements personnalisés ont été réalisés au profit de 454 bénéficiaires.Pas de Palme d’or pour ces 4 lauréats, mais une étoile en chêne, le symbole des Trophées de France Assos Santé, et un projet de vidéos pour revenir plus avant sur leurs démarches respectives, en donnant la parole aux acteurs mobilisés.