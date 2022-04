"Les nouveaux chemins de la performance" : l'ANAP organise une Univanap exceptionnelle le 30 juin prochain

Programme et inscriptions : www.universite-anap.fr

"Cette année, nous avons souhaité faire de l’Univanap un moment d’inspiration et d’ouverture sur les enjeux stratégiques de la performance. En tant que directeur d'hôpital, je sais combien il est important de regarder ailleurs pour innover et anticiper les enjeux de demain. La performance de notre système de santé est numérique, sociale, environnementale... en un mot, globale. Dans tous ces domaines, il nous faut explorer de nouvelles voies pour répondre aux défis de notre système de santé", déclare Stéphane Pardoux, directeur général de l'Anap.Fractures territoriales, mutations du travail, organisations agiles, place du domicile... les Talks de la performance, animés par Marie Drucker, donneront la parole à des penseurs et acteurs issus de divers horizons.Jérôme Fourquet, Directeur du département Opinion de l'IFOP, Laetitia Vitaud, autrice et conférencière sur le futur du travail, experte au lab Welcome To The Jungle, Julien Brezun, directeur général de Great Place to Work France, Jean-Marc Borello président du directoire du groupe SOS, Nicolas Bouzou directeur du cabinet Astérès et bien d’autres, mettront en perspective ces nouveaux chemins de la performance.Des professionnels de terrain partageront au sein des six espaces thématiques du village de la performance, leurs retours d'expériences concrets. Développement durable, Finances, Data et IA, Numérique, Parcours, Prise en charge, Ressources humaines... les participants pourront découvrir des réussites de terrain, mais aussi de nouvelles pratiques à explorer.