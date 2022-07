"Les fake news sont un véritable problème de santé publique"

Intitulée « Pour une Meilleure Santé » (PuMS), l’initiative se distingue par sa forme : celle d’une chaîne YouTube combinée à un site internet, une page Facebook, un compte Instagram et un TikTok. « Le grand public retient majoritairement les informations qui circulent dans ces médias. Les professionnels de la santé doivent donc les investir pour diffuser une information fiable », estime le médecin. Toutes les deux semaines, PuMS publie ainsi une émission d’une heure environ sur un thème précis. Un travail de fond complété par d’autres vidéos plus courtes, des extraits, des prises de vues effectuées à l’hôpital, ou des formats ultra-courts réalisés sur smartphone. Et les résultats sont au rendez-vous : la chaîne YouTube, accompagnée depuis le début de l’année par YouTube France, compte aujourd’hui plus de 50 000 abonnés, le TikTok presque 188 000 et le compte Instagram 17 000. « Notre meilleur score est de 900 000 vues en deux mois sur une vidéo », annonce fièrement le praticien.Animant les émissions, le professeur s’implique activement dans ce projet qu’il qualifie de « fascinant ». « L’intégration des codes inhérents aux différents réseaux sociaux, le choix des sujets, la création d’une équipe médicale et scientifique, la production de contenu vérifié… Toutes les étapes de la création d’une vidéo sont propices à l’apprentissage », confie-t-il en insistant sur la nécessité du travail « coordonné » en équipe. « Située à l’intersection de l’université et du monde de la santé, cette initiative rassemble des médecins et des paramédicaux qualifiés qui s’investissent pour transmettre les bonnes informations de la manière la plus pédagogique possible », résume le Pr Boris Hansel, qui espère faire de PuMS « la référence en santé sur YouTube ».Article publié dans l'édition de mai 2022 d'Hospitalia à lire ici.