Les exosquelettes s’invitent dans les blanchisseries hospitalières

C’est dans ce cadre que la blanchisserie du Groupe Hospitalier Littoral Atlantique, installée à La Rochelle, a décidé de prendre ce nouveau virage technologique. Depuis un peu plus d’un an, ses agents ont à leur disposition un exosquelette dans la zone de tri, où sont réceptionnés chaque jour 700 sacs pesant chacun entre 10 et 15 kg. Transmis par les établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), ces sacs sont soulevés, accrochés et ouverts pour permettre le tri du linge.



« Il s’agit d’une tâche lourde et répétitive, qui engendre clairement un risque important de troubles musculo-squelettiques », constate Xavier Cadilhac, directeur des achats, de la logistique et des travaux pour le Groupe Hospitalier. Face cette problématique identifiée depuis de nombreuses années, l’établissement a déjà mis en place plusieurs actions préventives – rotation des agents, formations Gestes et Postures, consultation d’un ergonome… « Mais cela n’était pas suffisant. En 2021, à la suite d’une réunion associant un groupe de dialogue social, il a été décidé de tester puis d’investir dans un exosquelette », poursuit le responsable.