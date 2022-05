Les disparités territoriales en matière de vieillissement et d’accès aux soins

L’analyse des disparités territoriales en matière de vieillissement met en évidence des contrastes importants entre les zones densément peuplées et les autres, mais aussi entre l’intérieur des terres et les littoraux atlantique et méditerranéen.



Dans les zones situées à l’intérieur des terres, on constate notamment une fracture entre d’une part le nord et l’est, et d’autre part le sud et l’ouest au sein de la sous-population des 60-74 ans. Les situations de perte d’autonomie sont plus répandues au nord et à l’est, régions où la vulnérabilité économique des populations vieillissantes est par ailleurs plus marquée.