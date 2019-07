Les Hospices Civils de Lyon et Lyonbiopôle lancent un appel à projets pour favoriser les collaborations entre PME et cliniciens

Deux acteurs majeurs de l’innovation en santé lancent leur troisième appel à projet s commun, un partenariat unique entre un pôle de compétitivité et un Centre Hospitalier Universitaire :



- D’une part, les Hospices Civils de Lyon (HCL), qui est le deuxième Centre Hospitalier Universitaire de France . Véritable centre de compétences intégrant toutes les disciplines, les HCL sont composés de 4 groupements hospitaliers rassemblant 14 établissements pluridisciplinaires ou spécialisés et plus de 23 000 professionnels.



- De l’autre, Lyonbiopôle, le pôle de compétitivité santé de la région Auvergne-Rhône-Alpes , qui accompagne et soutient l’innovation et le développement de produits, services et usages innovants pour la santé.



L’objectif de cet appel à projets ? Rendre compétitifs et soutenir financièrement à hauteur de 100 000 € un ou deux projets hospitalo -industriels . Le partenariat entre les Hospices Civils de Lyon et Lyonbiopôle a pour vocation d’accompagner des binômes PME/cliniciens développant les technologies de santé de demain.



Quels projets peuvent candidater ? Ceux visant à développer un dispositif médical , incluant : biomatériaux, textile, dispositif médical implantable, diagnostic in vitro , réalité virtuelle et objets connectés. A terme, le produit développé dans le cadre de ce projet doit viser le marquage CE ainsi qu’une commercialisation auprès des établissements hospitaliers, à plusieurs niveaux : français, européen et international.



Quels profils sont éligibles ? A minima , les porteurs principaux du projet doivent être une PME 1 adhérente de Lyonbiopôle et un professionnel de santé des Hospices Civils de Lyon (praticien ou paramédical).



Quels critères permettront de faire la différence ? Le caractère innovant du projet sera particulièrement valorisé, ainsi que son bénéfice médical ou médico-économique, la pertinence et faisabilité du business plan ou encore la pertinence de la solution proposée au regard des stratégies prioritaires des établissements publics de santé.



Calendrier & démarches

Le dossier de candidature pour l’appel à projets est téléchargeable sur le site web de Lyonbiopôle.

*Date limite de dépôt des candidatures : 11/10/2019

*Pré-sélection des candidatures par le comité : semaine du 12/11/2019

*Audition des projets présélectionnés par le comité de sélection : 03/12/2019 .



(1) Une PME est une entreprise dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros.