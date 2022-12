Les Hôpitaux Confluence à l’avant-garde de la QVT

Cela n’est pas à l’ordre du jour. Il faut dire que les contraintes architecturales ne sont pas les mêmes : l’hôpital de Créteil est un établissement pavillonnaire, donc réparti sur un site étendu, tandis que l’hôpital de Villeneuve-Saint-Georges est une structure monobloc de onze étages, où tout est plus facile d’accès. Il est par ailleurs en restructuration, et il nous est dès lors difficile d’y disposer d’un lieu dédié. Mais nous pourrons, si nécessaire, bénéficier de différents espaces en fonction de l’avancée des travaux.Ils s’articuleront notamment autour des notions d’attractivité et de fidélisation des agents. L’attractivité d’un établissement est certes en premier lieu liée à la rémunération et aux conditions de travail. Mais elle tient également aux possibilités de logement, aux capacités d’accueil des jeunes enfants, etc. Sur ce dernier point, la future crèche de l’hôpital de Créteil nous permettra de passer de 45 à 60 et prochainement 72 berceaux – sachant que l’hôpital de Villeneuve dispose déjà de 60 berceaux permettant de répondre à la demande des agents. Le logement, lui, représente un enjeu bien réel, en particulier en Île-de-France où l’offre disponible est à la fois limitée et onéreuse. Ne disposant pas nous-mêmes de patrimoine immobilier, nous avons donc établi des conventions avec des bailleurs sociaux, co-organisant d’ailleurs ensemble deux forums Logement et Habitat. Mais nous souhaitons désormais aller plus loin.Il nous faut pouvoir proposer une véritable offre de logement, en particulier pour les jeunes professionnels afin qu’ils ne logent pas trop loin de l’hôpital, d’autant qu’ils travaillent souvent en horaires décalés. Les dernières évolutions règlementaires, qui depuis février 2022 permettent à un hôpital de louer des logements dits intermédiaires à des bailleurs sociaux en tant que personne morale, puis de les sous-louer à ses agents, et les nouveaux crédits alloués au logement par les Agences régionales de santé dans le cadre du Ségur 2 – soit une enveloppe de 50 millions d’euros pour les établissements franciliens –, représentent aussi une nouvelle opportunité que nous comptons mettre à profit au bénéfice de nos équipes et des futures recrues.Nous n’avons pas de marges de manœuvre sur les rémunérations, définies par les grilles de la fonction publique hospitalière. En revanche, les conditions de travail représentent un réel point de vigilance. En décembre 2021, nous avons proposé, en lien avec la direction des affaires médicales et la direction des soins, un coaching individualisé aux managers médicaux, paramédicaux et administratifs qui le souhaitaient, sur une thématique de leur choix. 72 personnes s’y sont inscrites, issues des deux établissements. Nous travaillons désormais avec la direction des soins pour développer d’autres outils d’accompagnement à destination des cadres paramédicaux, dans le cadre d’un projet managérial structuré. Sur un autre registre, nous réfléchissons à des actions plus spécifiquement ciblées sur les équipes de nuit, afin de rompre leur isolement et répondre aux problématiques qui leur sont propres. Toutes les actions que nous venons d’évoquer ne sont pas systématiquement labellisées QVT, mais elles visent toutes à améliorer le quotidien de nos agents et à leur offrir l’appui dont ils ont besoin. C’est une démarche au long cours, qui impose une réflexion transversale mais aussi une part de créativité… et c’est ce qui la rend passionnante.Article publié dans l'édition de septembre 2022 d'Hospitalia à lire ici.