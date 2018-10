Les 23èmes Journées d'Ingénierie Biomédicale

Marc Pommier : Outre le suivi des avancées technologiques et des évolutions d’équipements, qui concerne les ingénieurs biomédicaux tous secteurs confondus, les confrères exerçant dans le secteur hospitalier public doivent faire face à un autre défi de taille : la mise en place des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT), ces recompositions visant à améliorer la qualité et l’efficience des soins et qui s’articulent autour de plusieurs enjeux – technologiques, scientifiques, politiques, organisationnels, etc. L’AFIB réfléchit donc au positionnement des ingénieurs biomédicaux hospitaliers en lien avec ces nouvelles dynamiques territoriales. Ces professionnels exerçaient jusque-là dans un isolement relatif, tout en étant tenus de couvrir un vaste champ de domaines et de compétences. Leur fédération au sein d’équipes territoriales devrait dès se traduire par une spécialisation des différents acteurs, mais aussi par leur repositionnement sur des missions stratégiques, par exemple pour réfléchir aux évolutions de prise en charge et aux technologies associées. Ces travaux ont notamment été abordés lors des 23èmesJournées d’ingénierie biomédicale.