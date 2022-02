Le site de l’ANS fait peau neuve

orienter et accompagner au mieux les clients grâce à une approche servicielle. Chaque cible (profession libérale, établissement de santé, établissement médico-social, industriel) bénéficie d’un espace dédié pour les orienter dans ses démarches à effectuer auprès de l'Agence pour sécuriser et faciliter ses usages numériques. Co-construits avec des utilisateurs tests, ces espaces offrent des réponses rapides pour s’équiper d’une solution SI, passer ses commandes de cartes, générer des certificats, ou encore aider les industriels à comprendre les exigences et enjeux des produits et services de l'ANS ;

porter la stratégie nationale de la e-santé en France et son déploiement en région : des outils en passant par les plateformes numériques ou les programmes nationaux tels le Ségur, les acteurs de la e-santé pourront retrouver toutes les informations pour les éclairer sur les enjeux et l’application de cette stratégie nationale ;

comprendre l’écosystème de la e-santé, le rôle et les missions des différents acteurs et partenaires.

Cela fait plusieurs mois que l’ANS se mobilise pour accélérer la transformation du numérique en santé. Après avoir annoncé une gouvernance renforcée, et une consolidation de ses missions autour d’une nouvelle organisation plus lisible et moins segmentée, elle poursuit son ambition de répondre aux besoins de ses clients en sortant ce 1 février son nouveau site internet.Un site internet qui porte une ambition beaucoup plus large : celui d’être le portail de la e-santé en France.Véritable vitrine de la e-santé, le site répond à plusieurs enjeux :Cette première version du portail sera enrichie régulièrement par de nouveaux contenus et de nouvelles fonctionnalités.