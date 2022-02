Le programme Hospi’Up entre dans sa deuxième phase

Aujourd’hui plus de 300 entreprises sont inscrites dans la base de données qui recense plus de 320 solutions. Le guide Hospi’Up fait également état de plus de 5 000 lectures depuis son ouverture, pour un taux de satisfaction de 99,4 %. « Ces résultats nous confortent dans la démarche », a ajouté Enguerrand Habran, annonçant ainsi la création d’une deuxième version du programme : « À la suite du succès de la première version, de nombreux établissements de santé et start-ups ont exprimé le souhait d’aller plus loin avec le programme Hospi’Up ». Grâce, notamment, à un questionnaire de satisfaction, le Fonds FHF a ainsi pu identifier plusieurs axes de travail parmi lesquels la création d’un écosystème, la contractualisation ou encore la notion d’appel à projets.



Enrichi et mis à jour, Hospi’Up a donc été doté de trois nouveaux outils : un outil de cartographie des acteurs de l’innovation « permettant aux établissements de santé de trouver les meilleurs partenaires pour structurer un écosystème innovant » ; un outil d'appel à projets « permettant aux établissements de santé de rendre visibles leurs besoins et leurs challenges » ; un outil d’aide à la contractualisation « permettant aux établissements de santé et aux innovateurs de définir plus facilement des règles de collaboration ». Ces outils sont disponibles dans un nouvel onglet du site internet d’Hospi’Up.