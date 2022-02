Le niveau de performance de la politique RSE de PAREDES, souligné par l’obtention du label «Engagé RSE» d’Afnor Certification

Le Groupe s’engage depuis plusieurs années à faire évoluer sa démarche de responsabilité sociétale en mettant en place des actions en faveur du développement durable. En effet, plus de 70 % des déchets générés par PAREDES sont aujourd’hui valorisés (dont 100 % pour son usine de transformation de ouate, PAREDES Fab), 100 % des essuie-mains rouleaux issus de PAREDES Fab sont certifiés Ecolabel, et plus de 3000 heures de formations ont été dispensées en interne via l’Université PAREDES. De plus, la mise en place d’un COPIL dédié aux projets RSE et enfin le travail mené autour de l’évaluation au plus proche de l’impact carbone de ses activités, sont autant d’initiatives concrètes envisagées par PAREDES pour faire évoluer sa politique actuelle.



Le Groupe, conscient des enjeux et des attentes du marché, ambitionne de renforcer continuellement sa politique RSE. L’humain et le développement durable seront encore au cœur de sa stratégie à venir avec une prise en compte et une écoute encore plus forte de l’interne, tant au niveau des pratiques managériales, de la parité que de la formation.



« Cette distinction reconnait notre mobilisation continue autour du développement durable. Elle met en lumière notre engagement et les moyens que nous avons développés en faveur de l’environnement et de nos salariés et nous encourage à aller plus loin », conclut François THUILLEUR, PDG du Groupe PAREDES.