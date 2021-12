Le nettoyage sans chimie, c’est possible

Pourtant, l’utilisation systématique de la chimie « n’est pas forcément nécessaire » et doit, estiment désormais certains hygiénistes, se limiter aux zones à risques comme les blocs opératoires. Cet usage restreint fait peu à peu son chemin dans les esprits, et les établissements de santé sont chaque jour plus nombreux à privilégier les méthodes sans chimie. C’est notamment le cas du nettoyage à la microfibre et à l’eau qui, en reprenant le principe du cercle de Sinner, compense l’absence d’action chimique par une plus forte action mécanique. Mais l’efficacité de cette méthode sera fonction de la qualité-même du produit microfibre, et plus particulièrement de ses capacités capillaires à retenir les salissures. C’est là un réel point de vigilance. Certains fabricants ont ainsi apporté la preuve d’une efficacité in situ à travers des tests effectués par des laboratoires indépendants, d’autres s’en tiennent à une simple déclaration de foi. Une sélection attentive devra donc être effectuée en amont pour que les résultats escomptés soient réellement au rendez-vous.Article publié dans l'édition de septembre 2021 d'Hospitalia à lire ici