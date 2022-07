Le jumeau numérique se déploie à l’hôpital

« Avoir un double numérique contribue à une prise de décision pertinente et éclairée, instantanée pour gérer des risques à l’instant T. C’est aussi un outil stratégique qui permet d’anticiper des dysfonctionnements […] pour la qualité et les processus de soins », a ajouté le Professeur Sandra Bertezene, titulaire de la Chaire de gestion des services de santé de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). La méthode est déjà utilisée dans de nombreux secteurs, pour la maintenance des éoliennes par exemple, mais aussi, de manière plus large, à chaque fois qu’il est utile de modéliser un produit, une installation ou un réseau.Après l’industrie, le secteur du bâtiment a été l’un des premiers à s’en saisir pour les plus gros projets d’architecture à travers la technologie BIM (Building information modeling), une méthode de jumeau numérique compilant toutes les données d’une structure, avant, pendant et après la phase de construction. À Rennes par exemple, la rénovation thermique du lycée Bréquigny, le plus grand de Bretagne, a ainsi été réalisée à l’aide d’une modélisation de ses bâtiments. Et l’exemple n’est pas isolé. Dans le secteur hospitalier, la construction du nouveau CHU de Guadeloupe a également bénéficié de cette technologie pour concevoir des bâtiments agiles, capables de mieux répondre aux situations de crise . « Tous les outils sont inclus dans cette vue intangible : le BIM est un formidable outil au service de la construction, partagé avec l'ensemble des acteurs. On peut ainsi émettre des avis et faire des modifications en anticipation de l'exécution du projet. Certes, le temps passé en amont est plus important, mais le gain de performance est indéniable », a indiqué Marie-Paule Dayer, présidente de la Smart Building Alliance, lors de la même webconférence.