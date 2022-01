Le Snitem publie une nouvelle édition de son livret dédié aux plaies et à la cicatrisation

Améliorations en matière d’absorption, d’adhésion sans douleur au retrait, de contention, de compression, ou encore de principes actifs accélérant la cicatrisation, les innovations dans les dispositifs médicaux dédiés aux plaies et à la cicatrisation sont proposées aux professionnels de santé avec un rythme constant ces dernières années et contribuent ainsi à une meilleure prise en charge des patients. En dehors des avancées liées à la technicité du dispositif, l’innovation dans ce domaine concerne également la coordination des acteurs et l’organisation des soins, en intégrant notamment l’arrivée de la télémédecine et du télésoin. Tous ces progrès sont présentés et discutés par les professionnels de santé et les patients à travers l’actualisation du livret dédié, au sein de la collection « Progrès & dispositifs médicaux » publiée par le Snitem.



Plaies aigües ou chroniques, sèches ou humides, leur prise en charge rapide et efficace est essentielle pour accélérer la cicatrisation et éviter une infection. Pour répondre à ces besoins, les pansements sont devenus de plus en plus techniques, incorporant par exemple des principes actifs, ou encore des marqueurs d’infection. D’autres perspectives technologiques sont prometteuses comme l’électrostimulation, les ultrasons, le laser ou encore les nanotechnologies. Les entreprises travaillent également sur des dispositifs connectés. Au-delà des innovations technologiques, l’organisation des soins et la formation des soignants ont évolué en tendant à simplifier et optimiser le parcours des patients. Les pratiques ont également intégré, avec la crise sanitaire, la télémédecine dans les soins des plaies, pour garantir l’accès aux soins.