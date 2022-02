Le Professeur Didier Samuel succède au Professeur Patrice Diot à la tête de la Conférence des Doyens des Facultés de Médecine

Professeur d’Hépatologie à la Faculté de Médecine Paris-Saclay depuis 1997 et chercheur engagé dans le traitement des maladies hépatiques, Didier Samuel est, depuis 2015, au sein de l’INSERM-Paris-Saclay, Directeur de l’UMR 1193 “Physiopathogénèse et Traitement des Maladies du Foie“ et Directeur de l’équipe “Innovations thérapeutiques et recherche translationnelle en maladies hépatiques et en transplantation du Foie“. Il est également Président du Comité National de Coordination de la Recherche (CNCR) depuis 2020.



Cette nomination intervient dans une période de réformes majeures de l’enseignement médical qui transforment le paysage universitaire.



À la suite de son élection, Didier Samuel a déclaré : « Les deux années de pandémie COVID ont mis en évidence la force de notre système de santé publique, la force de nos hôpitaux universitaires, mais aussi les faiblesses qu’il nous faudra corriger ».



Il s’agit, en effet, d’accompagner les évolutions, de stabiliser les réformes et d’en assurer la faisabilité en améliorant leur mise en place dans les Facultés. Et cela en garantissant le bien-être des étudiants et en les aidant à mener à bien leurs projets universitaires et professionnels.



Le Pr Benoît Veber, Doyen de la faculté de médecine de Rouen est élu vice-Président de la Conférence. Il succède au Pr. Bach Nga PHAM, Doyenne de la faculté de médecine de Reims.