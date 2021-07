Le Professeur Daniel Nizri succède à Axel Kahn à la présidence de la Ligue nationale contre le cancer

Agé de 70 ans, le Pr Daniel Nizri débute sa carrière de soignant au sein des hôpitaux de Paris : agent hospitalier en 1972 et 1973, il exerce comme interne, assistant, attaché puis praticien hospitalier de 1974 à 2005 dans les services de radiothérapie et d'oncologie médicale de la Pitié-Salpêtrière.



Professeur associé de cancérologie de l' UFR 068 de l'Université Paris VI de 1996 à 2011, il est directeur de l'enseignement du diplôme universitaire de cancérologie buccale de 1996 à 2005 et responsable de l'unité de cancérologie buccale du service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de la Salpêtrière de 2000 à 2005.



De 2005 à 2008, il est conseiller technique auprès du ministre de la Santé et des Solidarités pour accompagner la mise en place du Plan Cancer puis auprès de la ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports pour le champ Pathologies et santé (plans Cancer, Alzheimer et Bien vieillir, feuilles de route radiothérapie, radiologie et anatomocytopathologie).



De 2008 à 2011, le Pr Daniel Nizri est conseiller général des établissements de santé et missionné sur le suivi des plans Cancer, Alzheimer et des mesures nationales pour la radiothérapie.



En 2011, il est nommé inspecteur général des affaires sociales au ministère des Affaires sociales et de la Santé et est principalement missionné sur l'organisation des soins et la qualité et la sécurité des pratiques.



Depuis août 2020, il est Président du comité de suivi du PNNS 2019/2023.