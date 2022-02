Le Pr Fabrice Denis, créateur primé de maladiecoronavirus.fr : « nous ne sommes qu’aux balbutiements de la e-santé »

Ces derniers mois ne contrediront pas le médecin dans son ambition d’assurer la diffusion de la santé numérique à plus grande échelle. Lui-même a d’ailleurs participé à l’essor de la télémédecine lors de la crise sanitaire. Il est en effet à l’origine de MaladieCoronavirus.fr, une application web permettant d’orienter les patients à partir de leurs symptômes. « Nous sommes partis d’une feuille blanche mais, en mobilisant de nombreuses connaissances et en mutualisant nos savoirs, nous avons réussi à mettre sur pied cette application en quinze jours », raconte le médecin. Reprenant le principe de mise en application de la télésurveillance développé pour Moovcare, le logiciel a enregistré 15 millions d’utilisateurs durant ses quinze mois d’existence. « Nous sommes même montés à plus d’un million d’utilisateurs sur une journée », indique Fabrice Denis.



Disponible en open source sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé, MaladieCoronavirus.fr a été repris par d’autres, « certains ayant même développé des outils annexes, comme des chatbots téléphoniques, par exemple », souligne le médecin. Si l’application n’est aujourd’hui plus en activité, elle aura permis, au plus fort de la crise, de suivre l’épidémie mais aussi de « désemboucher » le SAMU, « en divisant par huit le nombre d’appels inutiles au 15 », précise, étude à l’appui, Fabrice Denis. Grâce à ce travail, il a reçu en mars dernier le prix de la personnalité Santé de l’année 2020, durant les tout premiers « Grands prix BFM Business de la santé ».



Loin de s’en tenir là, l’oncologue a, toujours en 2020, aussi créé Kelindi, une start-up dédiée à la télémédecine et co-fondée avec Florian Le Goff. « Cela nous offre un cadre plus efficient pour porter des projets », indique le médecin, qui s’est ici entouré d’une dizaine de professionnels de santé et d’ingénieurs. La start-up porte plusieurs applications, dont CovidAnosmie, un logiciel dédié à la rééducation olfactive des personnes ayant contracté le Covid. Prévention du burn-out, suivi des jeunes retraités… Les champs traités sont chaque jour plus larges. On pourrait, par exemple, citer l’une des dernières applications sorties par la jeune pousse : Malo, qui fait office de carnet médical de suivi pour les enfants de 0 à 7 ans. « Toujours par le biais de questionnaires, Malo permet aux parents de suivre l’évolution du développement de leur enfant sur une dizaine de domaines : langage, motricité, audition, vision…, ce qui permet de détecter, de manière précoce, un éventuel trouble du neuro-développement », résume Fabrice Denis.