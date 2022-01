Le Ministère des Solidarités et de la Santé publie son Atlas des CPTS

Véritables leviers de la coordination entre professionnels au profit d’un accès aux soins facilité et plus lisible pour les usagers, elles se sont par ailleurs imposées comme des acteurs déterminants tout au long de la crise sanitaire.Parmi leurs missions : répondre aux besoins de soins de proximité, mettre en place des parcours de santé adaptés à chaque bassin de population, éviter les ruptures de prise en charge, favoriser le maintien à domicile – notamment des patients complexes – initier des actions de prévention, de dépistage et de promotion de la santé ou encore favoriser l’échange de bonnes pratiques médicales et soignantes autour de la qualité et de la pertinence des soins.Afin de rendre tangible leur implantation dans les territoires et les populations qu’elles couvrent, le ministère met à disposition du grand public comme des professionnels son atlas des CPTS . Ce nouvel outil permet de visualiser la couverture nationale et régionale des CPTS : mis à jour régulièrement, il traduira également au plus près l’évolution du dispositif à travers plusieurs indicateurs tels que le statut des communautés, leur nombre, le volume d’habitants qu’elles couvrent et le pourcentage correspondant.