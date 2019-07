Le Centre Hospitalier de la Côte Basque a débuté l’évaluation de la solution C-LOG® développée par Biolog-id

La solution C-LOG® est utilisée depuis plusieurs semaines au CHCB. « Lors du dernier audit de la HAS, un défaut de traçabilité a été relevé dans le circuit des chimiothérapies. Afin de lever cet écart, nous avons décidé d’implanter la solution C-LOG® qui, en plus de sécuriser l’administration au lit du patient, permet de suivre précisément le circuit des produits depuis leur préparation à la pharmacie jusqu’à leur réception en salle de soins », déclare le Dr Christophe Burtin, Pharmacien au CHCB. La solution sera éprouvée pour évaluation durant 3 mois, avant une adoption définitive.



« La technologie RFID (identification par radiofréquence) est le socle de notre solution. La puce électronique, apposée sur chaque préparation, est encodée avec les informations produit et patient. Ces dernières sont consultables et mises à jour, en temps réel, tout au long du circuit », déclare Alexandre Guémard, Pharmacien, Chef de Produit chez Biolog-id.



« L’automatisation des échanges d’informations devraient faciliter les actions du quotidien : gestion des stocks, traçabilité des retours, suivi du transport » précise le Dr Christophe Burtin.



« En assurant la traçabilité et l’accès en temps réel des informations aux professionnels de santé, C-LOG® renforce la sécurité des patients, réduit les coûts opérationnels et améliore les conditions de travail » conclue Pierre Parent, Président de Biolog-id.