Mon Restau Responsable® n'est ni un label ni une certification. Cette démarche repose sur un principe simple : permettre aux restaurants collectifs de progresser durablement en associant l'ensemble des parties prenantes à la définition et au suivi de leurs engagements. La méthode débute par une auto-évaluation complète des pratiques de restauration. À partir de ce diagnostic, les équipes identifient leurs axes de progression et définissent des engagements concrets. Ceux-ci sont ensuite présentés publiquement aux convives, fournisseurs, partenaires, représentants des usagers, associations et élus du territoire.



Cette transparence constitue l'un des fondements de la démarche. Elle favorise le dialogue, valorise les actions engagées et crée une dynamique collective autour d'un objectif commun : améliorer continuellement la qualité du service rendu.

