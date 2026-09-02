Restauration

Les Hospices Civils de Lyon lancent Éco’Resto, une initiative solidaire et anti-gaspillage dans les restaurants du personnel

Rédigé par Rédaction le Jeudi 24 Septembre 2026 à 09:38 | Lu 163 fois

À l’occasion de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), qui se déroule du 18 septembre au 8 octobre 2026 et met cette année l’alimentation durable à l’honneur, les Hospices Civils de Lyon présentent Éco’Resto. Ce nouveau dispositif permet aux professionnels et étudiants des HCL d’acheter à tarifs réduits des produits alimentaires qui n’auraient pas été consommés, contribuant ainsi à réduire le gaspillage alimentaire tout en renforçant la solidarité au sein de l’institution. Inscrit dans la démarche de responsabilité sociétale et environnementale (RSE) des HCL, Éco’Resto participe à l’ambition de l’établissement de construire un hôpital plus durable et plus responsable.