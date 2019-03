Le Centre Hospitalier Régional Metz-Thionville accrédité « Centre d’excellence en Sénologie »

La Société Internationale de Sénologie ou SIS a mis en place depuis 2012 un système d’accréditation internationale pour les centres remplissant des critères de qualité spécifiques en matière de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des maladies du sein. Le CHR Metz- Thionville est le 3ème Centre d’excellence en France.



Cette accréditation repose sur l'élaboration d'un dossier répondant à un cahier des charges précis, dossier au terme duquel le CHR Metz-Thionville a su démontrer que l'organisation de la prise en charge, les ressources humaines et technologiques mises à disposition sur l'ensemble du parcours ainsi que les interfaces, permettaient de proposer aux femmes atteintes d'un cancer du sein une prise en charge de très grande qualité, correspondant au critères d'exigence élevés de la Société Internationale de Sénologie.



L’examen du dossier a ainsi été complété par la visite d’experts venus d’Israël et de Pologne sur les sites du CHR Metz-Thionville pour une présentation de l'ensemble des disciplines intervenant sur la filière.



C’est au cours du Congrès Mondial de Sénologie que les équipes du CHR Metz-Thionville ont appris que l’établissement était accrédité, sans réserve, « Centre d’excellence en Sénologie ». En effet, le 6 décembre 2018, lors de la remise officielle de l’accréditation, la Directrice Générale du CHR Metz-Thionville, Marie-Odile SAILLARD, était aux côtés des équipes médicales et soignantes intervenant dans le parcours de soins des patientes atteintes de cancer du sein. Cette démarche réussie a été rendue possible grâce à l’investissement de tous les personnels du CHR, sous l’impulsion du Dr Philippe QUETIN, oncologue-radiothérapeute ; du Dr Eric WELTER, et du Dr Michel GUNTHER, tous deux gynécologues-obstétriciens et chirurgiens au CHR Metz-Thionville



Couronnement de ce bel investissement, le CHR Metz-Thionville a été choisie pour organiser en partenariat avec la Société Internationale de Sénologie la première Académie Internationale de la Santé du Sein, qui se déroulera les 24 et 25 octobre 2019, à l’occasion d’Octobre Rose, au nouveau Centre Metz Congrès Robert Schuman.



Les équipes du CHR Metz-Thionville expriment leur fierté à ce double titre : l’obtention de l’accréditation ainsi que la tenue du prochain Congrès à Metz.