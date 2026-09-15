Le Centre Eugène Marquis, une nouvelle fois certifié avec la mention «Haute qualité des soins» par la HAS

Le patient-partenaire, acteur à part entière de la démarche qualité

Cette nouvelle certification se distingue également par l’implication de patients-partenaires (ou patients-engagés), associés à la préparation de la démarche et aux échanges avec les experts-visiteurs. Une participation qui permet de confronter les exigences du référentiel à l’expérience vécue au Centre Eugène Marquis. Cette participation s'inscrit dans une démarche plus large de partenariat avec les patients au Centre Eugène Marquis. Une vingtaine de patients engagés participent notamment à différents groupes de réflexion, peuvent proposer des sujets d'amélioration et contribuer à l'élaboration de questionnaires sur l'expérience des patients en chimiothérapie et en radiothérapie. Pour le Centre, cette démarche permet ainsi de faire, de l'expérience et du vécu des patients, un véritable levier d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. « Avant d’être admise comme patiente au Centre Eugène Marquis, j’ai été infirmière en réanimation au CHU de Rennes. J’ai aussi travaillé comme infirmière en Hospitalisation à Domicile (HAD), puis comme coordinatrice et cadre de santé. Lorsque j’exerçais comme professionnelle de santé, j’ai contribué à plusieurs processus de certification HAS mais en tant que patiente-engagée, c’était la première fois. J’ai pris part aux réunions, organisées par le comité de pilotage, qui se déroulaient une fois par mois puis une fois toutes les deux semaines à l’approche de la venue des experts-visiteurs. J’ai activement participé aux échanges relatifs à la qualité des soins et à la prise en charge du patient. Mon expérience professionnelle m’a offert une fine compréhension des enjeux de la certification. J’ai eu le sentiment d’apporter ma pierre à l’édifice et de rendre au Centre Eugène Marquis ce qu’il m’a donné. C’est un établissement de référence et je suis fière d’avoir participé au maintien de sa certification avec mention » indique Nathalie Grasland, patiente-partenaire du Centre Eugène Marquis depuis un an et demi.