Le Centre Eugène Marquis, une nouvelle fois certifié avec la mention «Haute qualité des soins» par la HAS

Le Centre Eugène Marquis, situé à Rennes, vient d’obtenir pour la seconde fois consécutive, la certification « Haute Qualité des Soins », la plus haute distinction délivrée par la HAS, le 17 juin dernier. Obligatoire pour tous les établissements de santé en France, la démarche a mobilisé quatre experts-visiteurs mandatés par la HAS, qui ont réalisé une trentaine d’audits sur quatre jours. Les professionnels médicaux et soignants, patients et aidants ont également été interrogés. Au terme de cette évaluation, le Centre Eugène Marquis a obtenu 98 % pour le chapitre consacré aux patients, 97 % pour celui consacré aux équipes de soins et 100 % pour le chapitre consacré à l’établissement. La HAS souligne notamment la qualité de l’information délivrée aux patients, la coordination des équipes, la maîtrise des risques liés aux soins, ainsi que la solidité du management, de la qualité et de la sécurité des soins. « Nous avons la très grande satisfaction d’obtenir une nouvelle fois la certification avec la plus haute mention. C’est un gage de qualité et une reconnaissance du travail engagé depuis plusieurs années par les équipes médicales, paramédicales et qualité, les patients et leurs représentants ainsi que la direction, avec une forte intensité depuis la publication du manuel de certification en mai 2025. C’est aussi une démarche qui nous engage à maintenir un niveau d’exigence constant en matière de qualité, de sécurité et de pertinence des soins dispensés aux patients » souligne Marie Mainguy, Directrice qualité, risques et évaluations au Centre Eugène Marquis.
Le patient-partenaire, acteur à part entière de la démarche qualité
Cette nouvelle certification se distingue également par l’implication de patients-partenaires (ou patients-engagés), associés à la préparation de la démarche et aux échanges avec les experts-visiteurs. Une participation qui permet de confronter les exigences du référentiel à l’expérience vécue au Centre Eugène Marquis. Cette participation s'inscrit dans une démarche plus large de partenariat avec les patients au Centre Eugène Marquis. Une vingtaine de patients engagés participent notamment à différents groupes de réflexion, peuvent proposer des sujets d'amélioration et contribuer à l'élaboration de questionnaires sur l'expérience des patients en chimiothérapie et en radiothérapie. Pour le Centre, cette démarche permet ainsi de faire, de l'expérience et du vécu des patients, un véritable levier d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. « Avant d’être admise comme patiente au Centre Eugène Marquis, j’ai été infirmière en réanimation au CHU de Rennes. J’ai aussi travaillé comme infirmière en Hospitalisation à Domicile (HAD), puis comme coordinatrice et cadre de santé. Lorsque j’exerçais comme professionnelle de santé, j’ai contribué à plusieurs processus de certification HAS mais en tant que patiente-engagée, c’était la première fois. J’ai pris part aux réunions, organisées par le comité de pilotage, qui se déroulaient une fois par mois puis une fois toutes les deux semaines à l’approche de la venue des experts-visiteurs. J’ai activement participé aux échanges relatifs à la qualité des soins et à la prise en charge du patient. Mon expérience professionnelle m’a offert une fine compréhension des enjeux de la certification. J’ai eu le sentiment d’apporter ma pierre à l’édifice et de rendre au Centre Eugène Marquis ce qu’il m’a donné. C’est un établissement de référence et je suis fière d’avoir participé au maintien de sa certification avec mention » indique Nathalie Grasland, patiente-partenaire du Centre Eugène Marquis depuis un an et demi.