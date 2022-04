Le CHU et la mairie de Montpellier lancent une campagne de communication pour sensibiliser sur l’Education thérapeutique du patient : « je suis malade, et alors ! »

Afin de faire connaître davantage cette offre éducative du CHU de Montpellier, l'UTEP (Unité transversale d'éducation du patient), aidée de plusieurs patients partenaires, professionnels, acteurs régionaux et de l’équipe de la mairie de Montpellier, a conçu une campagne de communication sur l'éducation thérapeutique, à destination des patients, du grand public et des professionnels de santé de la métropole montpelliéraine.Pour ce faire, des affiches et flyers ont été créés. Ces documents sont déclinés selon les 4 âges de la vie : enfants, adolescents, adultes et seniors. A partir du vendredi 8 avril 2022 et jusqu’au vendredi 15 avril (1 semaine), les 4 modèles d’affiches ci-dessous seront visibles sur les écrans numériques de la ville de Montpellier et 120 affiches seront visibles dans le réseau de distribution de la ville (maison pour tous, mairie annexe...).L’Assurance Maladie de l’Hérault va relayer cette campagne par mail, auprès de plus de 30 000 assurés sociaux en affection de longue durée (ALD) résidants sur la métropole de Montpellier.À cela s'ajoute une vidéo sur le témoignage d’une patiente partenaire sur son vécu de la maladie et sur ce que l'éducation thérapeutique lui a apportée.