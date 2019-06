Le CHU de Reims fête les un an de sa salle hybride

Dr Damien Metz , chef de service - cardiologie et maladie vasculaires : « Le caractère hybride se définit par le rassemblement de deux éléments de nature différentes. La salle permet avant tout de rapprocher le médecin cardiologue et le chirurgien cardiaque sur un même geste thérapeutique. Elle combine une imagerie radiologique et échographique de qualité, jusqu’alors réservée aux cardiologues, et les conditions de sécurité d’un bloc opératoire en terme d’asepsie et d’anesthésie. Ainsi, fort d’une collaboration éprouvée sur l es procédures TAVI depuis 6 ans et plus récemment pour les fermetures de foramen ovale perméable et d’auricule gauche, l’acquisition d’une salle hybride laisse entrevoir la possibilité de développements de nouvelles thérapeutiques interventionnelles intra-cardiaques. »



Pr Ambroise Duprey , chef du service de chirurgie vasculaire et angiologie : « La salle hybride est l’alliance d’une salle de bloc opératoire et d’ un équipement de radiologie interventionnelle de dernière génération. Elle permet de proposer les techniques chirurgicales les plus innovantes tout en assurant la sécurité du patient et la qualité de l’exécution technique. Le dynamisme qu’offre c et équipement est lié aux collaborations multidisciplinaires, au décloisonnement des différentes spécialités chirurgicales et médicales et à la forte implication des anesthésistes-réanimateurs, de l’équipe paramédicale et des pharmaciens du pôle des dispositifs médicaux. La salle hybride est synonyme d’une offre de soin innovante pour notre territoire : plusieurs patients ont ainsi pu bénéficier d’une pose d’endoprothèse fenêtrée ou branchée dans d’excellentes conditions. L’activité en salle hybride représente aussi un élément moteur pour la formation de nos jeunes collèg ues et pour la recherche. »