Le CHU de Montpellier multiplie ses actions en faveur du don d'organes

L'exposition itinérante se tiendra dans le hall de l’hôpital Gui de Chauliac le 18 juin. Ensuite, elle sera accompagnée d'un stand d'information avec les associations le 20 à l’hôpital Lapeyronie .



Ainsi, la Coordination Hospitalière et les associations de bénévoles (ADOT 34, infodon 34 et Languedocoeur) investiront le hall d'entrée des différents sites pour permettre aux patients et aux visiteurs de découvrir l'exposition qu'ils ont montée avec la participation de l'Association Française pour les Familles de Donneurs d'Organes et de tissus (AFFDO) (exposition des photos des acteurs du prélèvement à la greffe). L'occasion pour eux de dialoguer et de répondre à toutes les questions.