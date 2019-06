Le CHU de Montpellier inaugure sa nouvelle Unité de Surveillance Continue (USC) : point stratégique entre les blocs opératoires et la réanimation

Les unités de surveillance continue ont pour vocation de prendre en charge « des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique ».



L’objectif de cette nouvelle unité est d’assurer une prise en charge en Unité de Surveillance Contin ue des patients hospitalisés dans les filières médicales et chirurgicales, en pré et postopératoire dans les disciplines suivantes : Urologie, Orthopédie, Gynécologie, « Non Programmé » et Urgences, chirurgie plastique et réparatrice, etc.



Elles constituent un niveau intermédiaire entre d'une part les unités de réanimation et d'autre part les unités de soins classiques.



Cette nouvelle unité devient également le pivot central, en lien avec le bloc opératoire, les urgences et le DAR Lapeyronie, de toutes les organisations suite aux déclenchements de plans épidémiques (grippe / canicule), de plan blanc institutionnel et sera en mesure de répondre à l’afflux de patients dans le cadre d’un plan « hôpital en tension ».