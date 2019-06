Le CHU de Montpellier et l’Institut du Cancer de Montpellier renforcent leur partenariat en cancérologie

Compte tenu de leurs champs d'action communs et/ou complémentaires en matière de cancérologie dans les domaines de l'enseignement, de la recherche et des soins de haute technicité, le CHU et l’ICM entretien nent des liens de coopération étroits depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, l’ICM et le CHU de Montpellier ont décidé de renforcer leur collaboration en matière de génétique moléculaire des cancers et de proposer un nouveau partenariat.



Ainsi, une nouvelle organisation des activités en oncobiologie va être mise en place et une plateforme hospitalo-universitaire de biopathologie commune sera effective dès le 1 er juillet 2019. Cette plateforme sera équipée des outils et des technologies les plus récentes en matière de biologie moléculaire, tel que les outils de séquençage à très haut débit.



Localisée au laboratoire de Biologie des Tumeurs Solides du CHU de Montpellier, elle aura pour fonction principale de réaliser les analyses d’ oncogénétique moléculaires, activités dédiées au diagnostic et à la prise en charge thérapeutique des tumeurs solides de l’adulte .