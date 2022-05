Lancement de l’Institut National de la e-Santé

Un enseignement de la e-santé insuffisant pour les étudiants en santé/personnels de santé/ingénieurs

Un manque de connaissance des outils et des applications pour les potentiels prescripteurs et un manque de moyens d’évaluation pour les établissements de santé désireux de les déployer

Une carence en structures d’accompagnement des projets de l’idée au marché

Une absence de labels de qualité pour soutenir les bonnes solutions et éclairer les prescripteurs potentiels de ces outils/solutions

Un accès à la publication scientifique difficile pour les équipes de recherche en e-santé/éditeurs de solutions

Des sources de recommandations/informations en e-santé disparates (HAS, SFSD, Sociétés savantes, etc.)

Une évaluation avec labellisation des solutions numériques cliniques par des outils d'évaluation validés (score mdscs) et avec son board de 20 experts composés de médecins, d'académiques, de chercheurs, d'institutionnels et d'industriels pour favoriser l’accès au marché, le remboursement, le déploiement et l'information des établissements et prescripteurs.

Un mentorat de startups par des médecins, des experts de la recherche et de l’accès au marché en e-santé.

Un accès simplifié à une plateforme méthodologique et statistique pour la conduite d’essais cliniques et une aide aux publications scientifiques internationales de haut niveau par un board de reviewers experts.

La synthèse rigoureuse de recommandations, guidelines, actualités/résultats d’enquêtes et la mise à disposition d'informations/rapports issus d’institutions ou de sociétés savantes.

d’orienter les concepteurs de solution vers les meilleurs choix R&D

d’aider au choix et à la comparaison des solutions par un établissement ou un prescripteur ou une fédération de patients avec des critères reproductibles pertinents et évolutifs

d’avoir des critères communs d’évaluation

de calculer une probabilité de remboursement

aux experts de l’Institut de sélectionner des solutions afin d’obtenir le label INeS de solutions digitales cliniques en santé avec 2 niveaux de distinction : le label « solution à fort potentiel » pour les solutions prometteuses en cours de développement et présentant un fort potentiel en termes de pertinence clinique et de bénéfices pour les patients le label « solution à haut niveau d’évaluation clinique » pour les solutions à un stade de développement clinique plus avancé et éventuellement candidates à un remboursement.



« Notre mission est de promouvoir la connaissance et le développement de l’écosystème de la santé numérique », Pr Fabrice DENIS, Président de l’INeS.Alors que le marché de la santé numérique est en plein essor, les acteurs sont confrontés à de nombreuses difficultés :L’INeS met à disposition de ses membres une plateforme d'enseignements diplômants en e- santé avec l’accès à des Diplômes Universitaires en e-santé et médecine connectée (Université de Paris-Cité), en intelligence artificielle (Université de Bourgogne), des Certificats du Conservatoire National Des Arts et Métiers (CNAM), et des Certificats (Executive/Executive Masters) de l’INeS. Ces enseignements sont dispensés par plus de 50 experts reconnus dans des domaines variés tels que l’intelligence artificielle, la méthodologie d’études cliniques, la télémédecine, les outils connectés, le développement d’applications médicales, la règlementation des dispositifs médicaux, l’éthique de l’usage des données etc. Ils sont notamment accessibles aux étudiants en santé, aux élèves du paramédical (infirmières, orthophonistes etc.), aux professionnels de santé (médecins, kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmières), aux ingénieurs et élèves ingénieurs s’orientant dans la santé numérique.L'INeS propose aussi un accompagnement aux startups et à l’écosystème de la santé numérique avec :L’Institut National de la e-Santé propose dès son lancement un appel à candidature à son mentorat pour lequel 6 startups seront sélectionnées pour être accompagnées chacune par un binôme de Mentors de l’INeS sur une période de 6 mois afin d’accélérer le développement et la mise à disposition de leur solution. Les critères d’éligibilité seront consultables sur le site ines- france.fr/mentorat.Concernant l’évaluation de la qualité clinique, les éditeurs d’une solution déjà disponible peuvent l’évaluer via l’outil en ligne de pré-sélection et d’évaluation mdscs.fr construit avec 130 éditeurs, fédérations de patients, médecins et autorités de santé. Ce score permet notamment :L’INeS a son siège principal à l’Institut Inter-Régional de Cancérologie du Mans et collaborera notamment avec sa structure d’accompagnement aux études cliniques en e-santé (Weprom) pour permettre aux startups de réaliser les études cliniques de validation de leur outil numérique en santé.