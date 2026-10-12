La résistance aux antimicrobiens reste une menace majeure pour la santé – l’Europe mise sur les jeunes pour y faire face

«Beat the Bug» met en avant des solutions concrètes face à cet enjeu de santé. Nous avons à notre disposition des outils qui nous permettent de nous protéger, de protéger nos proches et nos communautés. Par exemple, ne prenez des antibiotiques que s’ils vous ont été prescrits par un professionnel de santé. Si vous avez des doutes sur la manière de les prendre, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Ne partagez jamais vos antibiotiques et rapportez toujours les médicaments restants dans les points de collecte prévus à cet effet.Comme pour de nombreuses menaces pour la santé, la prévention reste le meilleur moyen d’éviter d’avoir à recourir aux antibiotiques. Cela passe notamment par des gestes simples, comme se laver les mains après être allé aux toilettes et avant de manger. Lavez les fruits et légumes et utilisez des ustensiles de cuisine propres. Restez chez vous lorsque vous êtes malade.«Beat the Bug» est une excellente occasion d’en apprendre davantage sur la RAM et sur les mesures préventives que nous pouvons prendre, tout en s’amusant. À la clé: plus de 500 000 V-Bucks à gagner! Votre région parviendra-t-elle à endiguer la mutation ou la laissera-t-elle se propager? Participez à cette campagne, protégez votre région et empêchez la propagation des «bugs» résistants. Le classement sera figé le 18 novembre 2026 à minuit, à l’occasion de la Journée européenne d’information sur les antibiotiques.







