Hygiène

Contamin@Toulouse : comment s'assurer de la conformité de ses salles propres et environnements contrôlés ?

Rédigé par Rédaction le Lundi 12 Octobre 2026 à 16:02 | Lu 83 fois

Les 4 et 5 novembre 2026, l’ASPEC donne rendez-vous à Toulouse aux professionnels des environnements maîtrisés pour ses journées techniques en région, consacrée aux contrôles et qualifications des salles propres et environnements contrôlés.