La performance, enjeu au cœur des coopérations entre PUI

L’ANAP a donc décidé de se pencher sur les retombées des coopérations territoriales sur ces pharmacies à usage intérieur. Elle a alors mené une étude auprès de 11 Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) de PUI, rassemblant des établissements publics et privés1. Des travaux qui ont permis d’évaluer ces impacts sur trois axes : la qualité de la prise en charge des patients, la performance organisationnelle associée aux conditions de travail du personnel, et l’efficience médico-économique.



En ce qui concerne le premier champ, l’Agence note que « les coopérations entre PUI facilitent l’atteinte des objectifs poursuivis par la certification HAS et les contrats de bon usage en matière de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse » : le projet de coopération permet ainsi « d’investir dans des équipements plus fiables, de développer l’informatisation, de mettre en commun des missions de vigilance, de pallier la vétusté des locaux […] et d’assurer une permanence pharmaceutique commune ». Il peut également soutenir la mutualisation des missions et fonctions transversales (gestion des risques, management de la qualité, pharmacovigilance et matériovigilance), dont l’harmonisation « favorise notamment le dialogue et la conduite de réflexions collégiales sur les pratiques professionnelles en vigueur et leur nécessaire évolution ».