La mobilité clinique, un remède innovant pour les hôpitaux de demain

Alors que le secteur de la santé se trouve confronté à un nombre de défis sans précédent, la mobilité émerge rapidement comme la solution réclamée par les patients, les personnels infirmiers et les responsables informatiques. Les patients eux-mêmes se montrent enthousiastes face à l’utilisation de la mobilité clinique, soulignant ainsi l’association croissante de ces technologies avec les meilleurs standards de traitement. Le secteur de la santé doit donc adopter et investir dans des systèmes de communication mobiles, intelligents et dédiés, s’il veut améliorer l’expérience du client, satisfaire les exigences des personnels infirmiers et accroître globalement l’efficacité de l’hôpital et ainsi assurer des services de santé adéquats, dans un contexte de budgets contraints. Dans les années à venir, 98 % des responsables de services informatiques estiment que les analyses prédictives et les alertes précoces de situations et d’événements pouvant engager le pronostic vital, comme les septicémies et les infections nosocomiales, seront notifiées directement sur les systèmes mobiles des praticiens. L’analyse jouera un rôle majeur dans le système de santé de demain. Résultat, une meilleure interaction entre praticiens et patients, une plus grande efficacité dans les services, et une réduction globale des coûts.