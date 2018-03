La gestion de crise vue par l’AP-HM

“ l’AP-HM est l’établissement sanitaire de référence pour la zone de défense Sud, qui comprend les régions PACA, Occitanie et Corse – soit un territoire de près de 113 000 Km2 ”

Traditionnellement axé sur la sécurité de la prise en charge des victimes, le Plan Blanc s’inscrit de plus en plus dans une stratégie de sécurisation globale, en lien avec le plan de sécurité de l’établissement (qui concerne la sécurité des agents, des patients, du public et des infrastructures) et le plan de continuité de l’activité. D’où, d’ailleurs, ma double casquette sûreté/gestion de crise, qui permet d’avoir une vision transversale et cohérente des enjeux en présence. La façon même dont nous appréhendons le Plan Blanc a changé : nous avons par exemple constitué, début 2016 – soit peu après les attentats de Paris et à quelques mois de l’Euro de Football –, une cellule médico-administrative, associant la Direction Générale, la Présidence de la CME, les directeurs de sites et le SAMU, et qui a entièrement revu le dispositif à la lumière de l’actualité. Elle est aujourd’hui relayée par des cellules sur sites, qui œuvrent de manière continue. C’est là une autre évolution récente : le Plan Blanc était auparavant actualisé une fois par an, il est désormais mis à jour au fil de l’eau. Nous avons également identifié, sur chaque site, une équipe référente pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles. Composée d’un directeur, d’un médecin, d’un soignant et d’un pharmacien, elle constitue mon interlocuteur privilégié à l’échelle locale, pour gérer la coordination sur site, identifier les besoins en termes de formation, organiser des exercices et adapter si nécessaire le plan de gestion de crise.Nous nous sommes essentiellement attachés à revoir nos processus pour pouvoir accueillir un plus grand nombre de victimes en situation d’urgence absolue – en cas d’événement exceptionnel, les hôpitaux Nord et Timone seront en effet en première ligne, aux côtés de l’Hôpital d’Instruction des Armées Laveran. Nous avons donc conçu un point unique de réception des victimes, adultes et enfants, chargé de faire le tri entre urgences absolues et relatives. Les victimes les plus gravement atteintes pourront être immédiatement prises en charge par des postes de soins opérationnels. L’enjeu est d’aller vite et bien, en appliquant la doctrine dite de « damage control » notamment en cas d’attentat : cette chirurgie de sauvetage minimaliste consiste à prodiguer d’abord les soins vitaux qui permettent d’assurer la survie du patient, sans chercher à s’occuper totalement de tous ses problèmes. Nous avons également prévu que les Hôpitaux Sud et la Conception, qui ne disposent pas de services d’urgence, puissent prendre en charge des victimes a minima. Nous ne pourrons en effet pas totalement maîtriser les flux, puisque des personnes peuvent venir à l’hôpital par leurs propres moyens. Les équipements ont en outre été mis à niveau, aussi bien pour le renouvellement des véhicules de secours et du matériel d’intervention du SAMU, que pour les dotations du Plan Blanc et le redimensionnement des stocks de pharmacie.