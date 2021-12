"La crise sanitaire a encore renforcé l’immense confiance des Français dans leur système hospitalier"

Odoxa a dévoilé samedi dernier les résultats de la première étape de son baromètre sur la place de la santé et de l’hôpital en France, réalisé pour Onepoint. Réalisée entre le 18 au 23 novembre 2021, l'enquête se base sur un échantillon de 3 005 personnes, âgées de 18 ans et plus, dont 1 590 patients ou proches de patients et dont 1 110 patients.



La santé et l’hôpital constituent ainsi "un enjeu important pour 9 Français sur 10 et plus des deux-tiers (68%) des électeurs en feront d’ailleurs un enjeu-clé de leur vote à la présidentielle", indique l'étude qui précise néanmoins que "les Français pensent que les politiques ne l’ont pas compris, car ils sont 8 sur 10 à estimer que le sujet n’est pas bien traité actuellement par les candidats en campagne".



Parallèlement, les résultats de cette première vague du baromètre montre la confiance encore accrue des personnes interrogées dans le système hospitalier. Lors de la crise sanitaire, "plus de 8 Français sur 10 jugent que les hôpitaux et cliniques et leurs personnels ont été à la hauteur des enjeux, contrairement aux politiques", détaille ainsi l'étude qui précise par ailleurs que "si les Français ont une aussi bonne image des hôpitaux et des cliniques c’est parce qu’en tant que patients ils ont pu éprouver leur qualité et l’apprécier : 88% des patients ayant fréquenté un hôpital ou une clinique se disent satisfaits de leur expérience". En outre, la crise sanitaire a également changé les usages, les trois-quarts (76%) des personnes interrogées utilisant une application de prise de rendez-vous et un quart la téléconsultation, "soit une multiplication par 3,5 depuis la crise", constate Odoxa - onepoint.