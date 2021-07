La chirurgie ambulatoire proposée pour près de 60 % des interventions d’Ile-de-France

En 2017, alors que le gouvernement fixait le palier de 70 % d’interventions chirurgicales réalisées en ambulatoire à 5 ans, les établissements hospitaliers de France réalisaient près de 50% des opérations chirurgicales avec ce mode de prise en charge.



Aujourd’hui, l’ORCA annonce que près de 60 % des chirurgies se font en ambulatoire en Ile-de-France.



« S’il y a eu en 2020 une diminution de la pratique liée au contexte sanitaire, l’ORCA observe une satisfaction globale autour de ce sujet. Nous voyons aussi qu’il existe des craintes et des freins face à ce type de parcours. Nous les étudions pour pouvoir y apporter des réponses. Notre objectif est que tout le monde, patient comme professionnel, ait tous les éléments d’informations nécessaires pour s’approprier ce mode d’intervention » commente le Professeur Henri-Jean Philippe.



Un mode de prise en charge qui concerne exclusivement des opérations réglées, mais pas forcément les seules « mineures ». Aujourd’hui, des opérations majeures peuvent aussi être pratiquées en ambulatoire ; pose de prothèse totale de la hanche, chirurgie thoracique sur les enfants, interventions lourdes sur l’appareil digestif…



Une pratique qui tend à se démocratiser pour la satisfaction de tous, corps médical comme patient. Responsabilisé et plus autonome, ce dernier est acteur de son parcours de soin et de sa réhabilitation, dans un environnement maîtrisé et serein là où, en hospitalisation classique, il doit s’adapter aux protocoles internes et au rythme de l’unité.