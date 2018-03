La SATT Sud-Est fournit des technologies innovantes dans le domaine de la santé

La Société d’Accélération du Transfert de Technologies Sud Est (SATT Sud Est) vient de mettre en ligne un portefeuille de technologies innovantes issues des établissements de recherche publique de PACA et Corse qui en sont actionnaires (*)



Ce e-catalogue intègre dès son lancement 64 technologies à la disposition des entreprises et des partenaires de la SATT Sud Est. Il facilite ainsi l’accès à des innovations, issues de laboratoires de recherche internationalement reconnus, et qui peuvent leur être transférées sans risque et à moindre coût grâce à l’intervention de la SATT Sud Est.



Pour Didier NOEL, Directeur Exécutif, Licensing & Création d’Entreprises de la SATT Sud Est : « Moins de 2 ans après le lancement de notre activité, nos résultats sont très positifs : nous avons déjà concédé 12 licences d’exploitation, et le rythme s’accélère. La mise en ligne de notre e-catalogue constitue une étape majeure. Dorénavant, toute entreprise sait, en quelques clics, si une technologie peut l’intéresser. Un catalogue de technologies innovantes sur Internet, c’est ce que beaucoup d’industriels et de partenaires attendaient ».



Sur le site de la SATT Sud Est (www.sattse-technologies.com), chaque technologie fait l’objet d’une fiche téléchargeable, parfois d’une démonstration vidéo ou logicielle. L’interface utilisateur du catalogue permet aux responsables Recherche & Développement et aux patrons des PME/PMI, d’identifier très facilement les technologies qui peuvent les concerner et de créer leur compte utilisateur.



Le e-catalogue comprend 23 technologies dans le domaine de la Santé & des Technologies du Vivant. Il s’enrichit de nouvelles technologies tous les mois.



Quand l’industriel a identifié les technologies qui peuvent conférer un avantage concurrentiel à son offre, il lui suffit d’entrer en contact avec un Business Développeur de la SATT Sud Est. Si nécessaire, ils mettent au point ensemble un projet de développement (maturation partenariale), avec un cahier des charges qui en précise les critères de succès.



Pendant la maturation partenariale, la SATT Sud Est prend en charge l’ensemble des coûts générés par le programme (salaires des ingénieurs, équipements, prestataires, etc.). Si les critères de succès ne sont pas atteints, rien n’est facturé à l’entreprise. Si les critères de succès sont atteints, la SATT Sud Est refacture à l’entreprise les frais qu’elle a engagés, mais bien en dessous du coût de revient du programme.



Pour consulter le portefeuille de technologies innovantes : www.sattse-technologies.com