La HAS se réorganise pour accompagner les évolutions de la santé

Coordonner les activités internationales des Directions de la HAS,

Renforcer la présence et la visibilité de la HAS dans les réseaux d'expertise internationaux, les grands rendez-vous mondiaux dans ses domaines de compétences et les congrès scientifiques,

Suivre les évolutions normatives de l'Union européenne et positionner la HAS dans les projets européens,

Construire une stratégie de coopération de la HAS à l'international,

Conseiller et informer la HAS.

Valoriser l'activité de la HAS auprès de potentiels experts ; en proposant des retours réguliers sur les travaux publiés et en valorisant la place des experts pour alimenter leur motivation. Une mise en valeur susceptible de faciliter l'appropriation des documents produits par les professionnels de santé.

Appuyer les services dans la recherche et la sollicitation d'une expertise extérieure ; en permettant une plus grande efficience dans l'instruction des dossiers et l'élaboration des recommandations.

Faciliter les démarches administratives des experts auprès du secrétariat général à travers une organisation plus simple et plus fluide.

Alors que la pandémie de Covid-19 a insufflé une dynamique mondiale en matière de santé, la HAS souhaite faire valoir davantage son expertise et intensifier sa présence au sein des instances internationales pour y être informée mais également pour être force de proposition afin de construire la santé de demain. Cet objectif prend pleinement sens au regard des priorités identifiées par la HAS dans son Projet stratégique 2019-2024 et la création de la mission internationale (MI) vient répondre à ces besoins. Placée sous l'autorité directe de la présidente et du directeur général de la HAS, elle bénéficie d'une capacité d'impulsion et d'une vision d'ensemble, facilitant la création des synergies entre les directions sur les sujets européens et internationaux.Son action s'articule en cinq points :Enfin, en matière d'expertise, l'urgence de certaines compétences recherchées pour ses travaux conjuguée au renforcement de la prévention des conflits d'intérêts complexifient le processus de recrutement des experts pour la HAS. Celle-ci se dote d'une mission expertise (ME) pour mutualiser la mobilisation de ces intervenants. Interlocutrice centrale de la HAS, aussi bien en amont et qu'en aval de la participation des experts aux travaux de l'institution, cette mission répond à trois objectifs :Plus largement, cette réorganisation s'inscrit dans l'ensemble des réflexions engagées par l'institution, et notamment celle autour des datas et du numérique en santé pour faire face aux enjeux qu'impliquent la révolution numérique. A travers ces évolutions, la HAS démontre une nouvelle fois sa capacité à s'adapter aux mutations de la santé.